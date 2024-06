POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR E PRENDE HOMEM SUSPEITO DE E3TUPRO

Na manhã de hoje (21.06.2024), policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral deram cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar em desfavor de um homem de 51 anos. O suspeito estava sendo investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável praticado no ano de 2018 contra suas duas enteadas, que na época da denúncia ainda eram menores de idade e informaram que além de sofrer abusos sexuais por parte do padrasto, eram ameaçadas de morte por ele caso revelassem para a mãe delas o que ele fazia com elas.





De posse do mandado e após investigações realizadas pelos policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, o homem foi localizado em um posto de combustível da cidade e teve sua prisão efetuada. O mesmo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde foi apresentado à autoridade policial e em seguida encaminhado à Penitenciária Industrial Regional de Sobral (PIRS), onde encontra-se agora à disposição da justiça.