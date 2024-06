Criminoso desiste de fuga ao lembrar da filha e se entrega à polícia

Operação policial apreende 50 quilos de maconha e documentos falsos em Palhoça.

Um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas e posse de documentos falsos na tarde de quinta-feira (27) no bairro Aririú, em Palhoça. O elemento desistiu de fugir ao lembrar da filha pequena e se entregou.





A ocorrência foi registrada após denúncia anônima e contou com a intervenção do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).





Os policiais chegaram ao local por volta das 15h20 e encontraram o suspeito, que tentou fugir, mas desistiu ao lembrar que sua filha menor de idade estava na residência. Durante a abordagem, ele admitiu estar armazenando drogas em um galpão na propriedade.





No galpão, os agentes localizaram uma mala contendo aproximadamente 50 quilos de maconha. Além da droga, foram encontrados três documentos de identificação (RG) em branco e outros três preenchidos com a foto do homem, mas com nomes diferentes. Também foram apreendidos um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e chips de celular cadastrados em nome de terceiros.





O suspeito, que já tinha passagens pela polícia por estelionato, lesão corporal e tráfico de drogas, foi detido e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. A polícia não divulgou informações sobre o destino da criança que estava no local.





(Jornal Razão)