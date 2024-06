Elmano anuncia reforço de 1.135 PMs a partir da próxima semana

O governador Elmano ligou para o secretário Roberto Sá para falar sobre a ação.

O governador Elmano de Freitas anunciou, nesta quarta-feira (12), um reforço de 1.135 policiais militares nas ruas de Fortaleza e municípios da Região Metropolitana da Capital (RMF), a partir da próxima semana. A informação foi divulgada pelo chefe do Executivo cearense, em live nas redes sociais. O intuito da medida é ampliar a presença das forças de segurança do Estado nos locais onde há os maiores índices de violência.





“A chegada desse reforço é para a nossa população perceber, ver e sentir uma maior presença da polícia nas nossas ruas. Vamos seguir no combate das organizações criminosas que tanto amedrontam o nosso povo”, destacou Elmano. Os agentes atuarão a pé e também de forma motorizada em ruas, praças, áreas de praias, centros comerciais, corredores de grande movimentação de pessoas, além de outros locais da capital cearense e RMF.





Outra ação





Na última segunda-feira (10), o chefe do Executivo cearense havia anunciado a criação do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi). O comitê será composto pelos chefes dos três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, além de comandantes dos órgãos da Segurança e Justiça do Estado. A primeira reunião ocorrerá na próxima terça-feira, dia 18 de junho.





