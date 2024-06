JOVEM BALEADO NO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA MORRE NO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL

O jovem John Everton dos Santos Eleandro, 17 anos, natural de Sobral, residia no residencial Nova Caiçara, morreu nesta quarta-feira deia 12, em um dos leitos do hospital Santa Casa de Sobral.





John Everton foi baleado na noite do dia 8/06/2024, por volta das 21h, no bairro Alto da Brasília, nas proximidades do CAIC. A vítima foi socorrida para o hospital Santa Casa, mas nesta data foi a óbito.





Sobral registra 51 homicídios dolosos no corrente ano!





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.