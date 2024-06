Margens Esquerda e Direita do Rio Acaraú são revitalizadas

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Trânsito e Transportes (Setran), concluiu a revitalização das margens esquerda e direita do Rio Acaraú, com o objetivo de tornar essas áreas ainda mais seguras para ciclistas e pedestres.





As intervenções fazem parte das etapas finais da construção e entrega da Ponte Estaiada de Sobral, a primeira do Ceará, que será inaugurada nesta quarta-feira (12/6) com um show do cantor José Augusto.





O secretário do Trânsito e Transportes, Kaio Dutra, destacou a importância dessa obra para a mobilidade urbana da cidade: “A revitalização das margens do Rio Acaraú e a inauguração da Ponte Estaiada representam um marco para Sobral. O objetivo é trazer mais segurança e conforto para ciclistas e pedestres, além de promover a integração entre os bairros”, pontuou.





Foram revitalizados mais de 2 km de ciclovias, interligadas pela passarela de 112 metros de extensão, destinada exclusivamente a ciclistas e pedestres. A Ponte Estaiada conectará os bairros Dom Expedito e Centro, facilitando a locomoção e promovendo a integração entre as duas margens do Rio Acaraú.





Via Sobral em Revista