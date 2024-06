Elmano promete chamar mais PMs e anunciar novos concursos para Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

A promessa foi feita no evento que empossou o novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social.

O governador Elmano de Freitas (PT) disse que, nos próximos dias, irá convocar mais policiais militares e anunciar novos concursos públicos para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros do Ceará. A promessa foi feita nesta segunda-feira (3), em evento com o novo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá.





"Daqui a alguns dias vamos anunciar, governador e secretário de segurança, um conjunto de medidas para melhorar a segurança pública do Ceará. Chamada de mais policiais para a Polícia Militar, concurso para a PM, concurso para os Bombeiros, concurso para as integradas [Áreas Integradas de Segurança]", citou Elmano.





O político afirmou ainda que o Estado irá investir em mais tecnologia e em melhoria do setor de inteligência da segurança pública.









COMITÊ INTEGRADO DE FORÇAS DE SEGURANÇA





No evento que empossou o novo secretário da SSPDS, Elmano falou ainda sobre a criação de um comitê de gestão estratégica da segurança pública no Estado. A proposta, de acordo com o gestor, é unir as autoridades estaduais, representantes federais (Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, por exemplo) e do Poder Judiciário, para garantir um enfrentamento duro e firme à violência no Estado.





Recém-empossado, Roberto Sá comentou que orientou à Polícia Civil mapear os locais com os maiores indicadores de criminalidade violenta e disse que um dos principais focos das forças de segurança estaduais será identificar com mais celeridade os autores dos crimes.





Caçaremos [os criminosos]. Dentro da legalidade, mas caçaremos. No sentido de buscar onde quer que eles estejam. Dentro do território do Ceará, não vai haver lugar pra esconderijo. Iremos atrás."Roberto Sá

Novo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social









QUEM É ROBERTO SÁ?





O novo secretário da SSPDS já ocupou a mesma função nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ele também foi Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional do RJ, segundo o perfil publicado pelo governador Elmano de Freitas nas redes sociais.





Antes de atuar na PF, Roberto Sá foi oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro.





(Diário do Nordeste)

Foto: Thiago Gadelha