SUSPEITA DE MATAR EMPRESÁRIO RIU DURANTE DEPOIMENTO APÓS NAMORADO SER ENCONTRADO MORTO

J úlia Andrade Cathermol Pimenta aparece rindo nas imagens gravadas em seu depoimento. Ela foi ouvida logo após o corpo de Luiz Marcelo Ormond ser encontrado em estado avançado de decomposição no apartamento onde moravam, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela está foragida.





A vítima foi encontrada sem vida após vizinhos sentirem mau cheiro vindo da residência e acionarem o Corpo de Bombeiros. A porta do imóve precisou ser arrombada. O corpo estava no sofá com dois ventiladores ligados, um no teto e outro no chão, direcionados para a janela aberta. Júlia ligou os aparelhos na tentativa de disfarçar o forte odor, já que permaneceu no apartamento por cerca de três dias ao lado do corpo do namorado.





Depois do encontro do corpo, ela foi chamada na delegacia, onde foi ouvida. O Fantástico, da TV Globo, exibiu trechos de seu depoimento nesse domingo (2). "Aí ele me comprou buquê. Não sou mãe, não. Aí eu falei assim: 'Você não tem que me comprar nada que não sou tua mãe'", diz enquanto ri.





O casal teve um relacionamento entre 2013 e 2017. No ano passado, os dois voltaram a namorar e, em abril deste ano, foram morar juntos. Segundo a mulher, o relacionamento teria chegado menos de um mês depois de passarem a dividir a mesma casa.





"Aí o que eu vi, que enquanto ele estava dormindo, ele ficava em bate-papo. Provavelmente, procurando p*ta. Descobri que ele tinha um Instagram fake. Aí teve briga. Aí eu falei que queria ir embora", afirmou ela tranquilamente durante o interrogatório.





Ela relatou à polícia que deixou o apartamento onde moravam juntos no dia 20 de maio, depois de Luiz Marcelo fazer o café da manhã. No entanto, a versão apresentada por ela foi desmontada pela equipe de investigação.





Fonte: Terra

Foto TV Globo