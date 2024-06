Homem é flagrado agredindo a namorada em rua em cidade do Ceará

Um homem foi flagrado, neste sábado (8), agredindo a namorada em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. O caso ocorreu no Bairro Tiradentes.





Câmeras de segurança mostram a mulher na esquina da rua. O homem aparece segundos após de moto. Ele se aproxima e tenta puxar a bolsa dela. Em outro momento, o agressor pega no cabelo da mulher e a joga contra o muro de uma casa.





Um policial que mora próximo do local da agressão observa as agressões e aponta a arma para o homem que foge.





O agente de segurança acionou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que encaminhou a mulher para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).





A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte investiga o caso.





G1 Ceará