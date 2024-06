Mulher é mantida em cárcere privado pelo companheiro que tentou cortar a garganta dela

Um mulher foi mantida em cárcere privado pelo próprio companheiro em sua casa, no bairro Tabuleiro dos Martins, em Maceió. Ela foi resgatada pela Polícia Militar na tarde de domingo (9). A vítima contou que o homem tentou cortar sua garganta com uma faca. Ele foi preso no local.





Os militares receberam o chamado e conseguiram localizar o imóvel. A entrada deles foi autorizada pelo irmão do suspeito, que mora no mesmo terreno. O homem estava em casa e ao ser questionado se tinha mais alguém na residência, informou que a companheira estava no quarto.





Ela contou aos policiais que no dia anterior acordou com o companheiro em cima dela, tentando cortar sua garganta com uma faca. Ao se defender, ela foi ferida na mão. Disse ainda que há dias era impedida por ele de sair de casa.





O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes. Ele foi autuado pelos crimes de lesão corporal dolosa e cárcere privado.





A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tabuleiro, onde recebeu atendimento médico.





G1