Preso suspeito de atirar em grávida e tiro atingir bebê no MA

A Polícia Civil do Maranhão prendeu nesta quarta-feira, dia 27, um indivíduo suspeito de participação na tentativa de homicídio contra um homem e sua companheira grávida que foi baleada e o tiro atingiu o bebê no município de Imperatriz, no Maranhão. O crime aconteceu no dia 16 de junho de 2024.





Segundo a Polícia Civil, o indivíduo estava escondido em uma casa próximo a onde aconteceu o crime no bairro São José. Ele foi capturado em cumprimento de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão contra o suspeito em Imperatriz





De acordo com as investigações, o crime foi motivado por uma disputa entre facções criminosas, com ligação ao tráfico de drogas na região. Outro suspeito também foi identificado e é procurado pela Polícia Civil.





Bebê Baleado Uma adolescente grávida de nove meses foi baleada em Imperatriz, no Maranhão. Ela teve que fazer um parto de emergência e o projétil ficou alojado na perna do bebê. O estado de saúde da mulher é estável e o bebê deve foi operado para retirar a bala da perna, segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão.





A jovem de 16 anos caminhava na rua com o companheiro quando os dois foram baleados. Inicialmente a polícia investigava uma tentativa de assalto, mas o crime de roubo foi descartado. O caso é investigado pela Polícia Civil





Via Pi24h