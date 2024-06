INCRÍVEL! Homem tenta usar combustível para acender fogueira e vira “tocha hum4na”; veja vídeo

Um trágico incidente ocorreu no último domingo (23/06) na cidade de Casserengue, localizada no Curimataú paraibano, quando um homem, identificado como vulgo “J.A”, serralheiro de 32 anos, foi envolvido pelas chamas ao tentar acender uma fogueira usando etanol. Câmeras de segurança da rua capturaram o momento dramático, mostrando o instante em que o homem derramou o combustível na fogueira, resultando em uma explosão que rapidamente cobriu seu corpo de fogo.





No vídeo, é possível ver “J.A” se aproximando da fogueira com um recipiente de etanol. Ao despejar o líquido altamente inflamável nas chamas, o fogo foi conduzido de volta para o recipiente, causando uma explosão que espalhou o etanol em chamas por todo o corpo do homem. Em questão de segundos, ele se transformou em uma “tocha humana”, correndo desesperado em busca de ajuda.





A vítima foi prontamente socorrida por pessoas que estavam próximas e levado às pressas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. De acordo com a assessoria do hospital, ele sofreu queimaduras em várias partes do corpo. Apesar da gravidade do incidente, seu estado de saúde é estável e não há risco iminente de morte.









Riscos do Uso de Combustíveis Inflamáveis





O incidente serve como um alerta sobre os perigos de utilizar combustíveis inflamáveis para acender fogueiras ou realizar qualquer atividade envolvendo fogo, ainda mais no mês de comemorações e festas Juninas. O uso de etanol ou outros líquidos altamente inflamáveis pode resultar em acidentes graves, como queimaduras severas ou até fatais.





Especialistas recomendam o uso de métodos seguros para acender fogueiras, como materiais apropriados que não ofereçam riscos de explosão. Além disso, é crucial manter uma distância segura de recipientes contendo líquidos inflamáveis e nunca despejá-los diretamente sobre chamas ou brasa.