VACINA de mRNA contra câncer inicia testes revolucionários no Reino Unido

Vacina personalizada de mRNA pode prevenir reincidência de câncer de intestino e pele.

O Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido começou testes clínicos com uma vacina de mRNA personalizada contra o câncer. um paciente de 55 anos com câncer colorretal recebeu a primeira dose na última semana. a vacina, parte de uma pesquisa maior, visa tratar e prevenir o retorno do câncer de intestino. em abril, outro paciente foi imunizado com uma vacina similar contra o câncer de pele. segundo Iain Foulkes, da Cancer Research UK, essa vacina pode ser um divisor de águas na prevenção do câncer de intestino. a tecnologia de mRNA, usada na vacina contra a covid-19, é adaptada para evitar a reincidência da doença, preparando o sistema imune para combater células cancerígenas caso voltem a aparecer.





* Imagem: Paciente Elliot recebeu a primeira dose de uma vacina personalizada contra o câncer de intestino.





Via Blog César Wagner