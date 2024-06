Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena no concurso 2733, realizado na quinta-feira (6 de junho de 2024). Com isso, o prêmio ficou acumulado pela décima vez consecutiva e deverá chegar a R$ 112 milhões no próximo sorteio, que será realizado no sábado (8 de junho).





Os números sorteados foram: 14 – 20 – 21 – 39 – 44 – 56.