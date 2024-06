Advogada é presa ao ser flagrada trocando bilhetes com ordens de membros de facção criminosa em Juazeiro do Norte/CE

Uma advogada, identificada como Ana Vitória Garcia Leite Fernandes, foi presa em flagrante, em Juazeiro do Norte, no Cariri do Ceará. Ela foi flagrada trocando bilhetes com presos, que são membros de uma facção criminosa no estado. As informações foram repassadas pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) nesta quinta-feira (6).

Os bilhetes continham orientações e instruções de atividades criminosas da facção. O conteúdo do bilhete fazia referências ao comércio da droga em cidades do Cariri e a repartição de valores financeiros gerados pelo tráfico de drogas.





As ordens foram repassadas pelos presos João Marcelo Lopes de Oliveira e Cícero Feitosa da Silva, ambos pertencentes ao grupo criminoso atuante no estado. A prisão aconteceu na Unidade Prisional Regional do Cariri. A advogada teve a prisão preventiva decretada e os internos responderão administrativamente e serão investigados pelas autoridades policiais.





Fonte: G1/CE