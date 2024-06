TERR0R EM SOBRAL! DOIS JOVENS SÃO BRUT4ALMENTE ASS4SSINADOS NA LOCALIDADE SALGADO DOS MACHADOS

Dois jovens foram mortos a tiros na rodovia CE que liga Sobral e Groaíras, na tarde desta quinta-feira, dia 6. As vítimas foram identificadas como Alison Ferreira Rodrigues, natural de Groaíras, 20 anos, e Paulo Guilherme de Paiva Ximenes, 19 anos, natural de Sobral. As vítimas residiam no município de Groaíras





De acordo com informações preliminares, era por volta das 16h, quando indivíduos interceptaram uma topique que faz a linha Groaíras e Sobral, executando os jovens.





As vítimas não tinham passagens pela polícia.





Sobral registra 49 homicídios dolosos no corrente ano!





A Polícia Civil irá investigar os crimes.





Com informações do portal Fnews