Professor é preso por suspeita de matar o próprio cão em chácara em Juazeiro do Norte/CE

Corpo do animal foi encontrado mutilado, assim como demais cachorros em estado de desnutrição.

Um professor de inglês, de 57 anos, foi preso por suspeita de matar o próprio cão em uma chácara na cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, na noite desta quarta-feira (5)





De acordo com a Polícia Militar, os agentes do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) foram acionados, por volta de 21h, para uma ocorrência de maus-tratos contra um cão que estaria sendo enforcado pelo tutor.





Ao chegar no endereço, na localidade de Sítio Pedra de Fogo, na zona rural da cidade, os policiais abordaram o professor e fizeram uma vistoria na propriedade, momento em que encontraram vários cachorros em estado de desnutrição, além de um morto, mutilado.





O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e autuado por maus-tratos a animais. Ele já tem antecedentes criminais por furto e ameaça





Já o corpo do cachorro, foi encaminhado para uma clínica veterinária, onde foi feito um laudo pelo médico veterinário, para posteriormente o animal passar por uma necropsia.





Em 2021, o professor chegou a abrir uma "vaquinha" em um site com o objetivo de arrecadar R$ 2 mil. Na campanha ele aparece em uma foto com um cachorro. Na descrição, o homem colocou que era professor de inglês, mas "as coisas ficaram difíceis na pandemia" e ele não conseguiu se restabelecer.





Além disso, o docente alegou que estava com câncer, desempregado, a ponto de ser despejado e seus cachorros estavam sem comida. Apesar dos apêlos, na época ele conseguiu arrecadar apenas R$ 105.





