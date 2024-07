CÂNCER DE PÂNCREAS: TRÊS SINAIS QUE PODEM INDICAR SURGIMENTO DA DOENÇA

Caraterizada por não manifestar sinais ou sintomas nos estágios iniciais, o câncer de pâncreas apresenta alta taxa de mortalidade em razão do diagnóstico tardio. Todos os anos, são registradas quase 12 mil mortes, segundo o Atlas de Mortalidade do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Com maior incidência em pessoas mais velhas, acima dos 60 anos, a doença pode ocorrer em qualquer idade.









Quais os primeiros sinais de câncer de pâncreas?





- Perda de peso inexplicável;

- Dor no meio do abdômen, irradiando para as costas;

- Icterícia (amarelecimento da pele e das membranas mucosas) também pode fazer com que a urina fique mais escura e as fezes mais claras.





Os sintomas subsequentes podem incluir diminuição do apetite (em particular uma aversão à carne, devido à diminuição das enzimas pancreáticas que a decompõem), náuseas e vômitos e aparecimento de diabetes (ligado ao impacto na produção de insulina pelo pâncreas).





De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), esses sinais e sintomas não são específicos do câncer de pâncreas, e esse é um dos fatores que colabora para o diagnóstico tardio da doença.









Fatores de risco do câncer de pâncreas





Vários fatores de risco estão associados ao desenvolvimento do câncer de pâncreas, embora nem todas as pessoas com esses fatores desenvolvam a doença.









Os principais fatores de risco para o câncer de pâncreas incluem:





- Obesidade;

- Diabetes tipo 2;

- Tabagismo;

- Consumo excessivo de álcool;

- Baixo consumo de fibras, frutas, vegetais;

- Dietas ricas em carnes vermelhas e processadas;

- Condições genéticas ou hereditárias, como síndrome de Lynch, câncer pancreático familiar e pancreatite hereditária.









Tratamento





A detecção precoce da doença pode melhorar significativamente a probabilidade de sucesso no tratamento. Portanto, é fundamental estar atento aos primeiros sintomas e procurar atendimento médico logo que os mesmos se manifestem. O diagnóstico é normalmente feito por meio de exames de imagem (ressonância magnética, tomografia computadorizada ou ultrassonografia) associados à biópsia.





O tratamento do câncer de pâncreas depende principalmente do estágio da doença. Quando o tumor está localizado, a cirurgia é a opção com maior potencial de cura. No entanto, em casos mais avançados, é possível fazer um tratamento com quimioterapia.





Apesar da gravidade do diagnóstico, é sempre importante lembrar que cada caso é único e deve ser tratado de maneira individual. Só o médico pode indicar o tratamento mais adequado.





