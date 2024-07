ESTUDO APONTA QUAL É A CIDADE ONDE MAIS SE "PULA A CERCA" NO BRASIL; CONFIRA

Com a chegada do inverno, cresce o desejo de ter alguém para dividir as cobertas, mas também aumenta a vontade de se aventurar fora do casamento para muitos. Dados revelaram que, durante este período, há um aumento na busca por relacionamentos extraconjugais, com Brasília liderando o ranking da não-monogamia no inverno brasileiro.





O ranking, intitulado “CEP Novo: As cidades do Brasil que contam com mais pessoas desejando fazer uma rota diferente”, analisou inscrições em uma plataforma digital voltada para relacionamentos entre 20 de junho e 22 de setembro de 2023. A análise foi feita com base per capita para determinar as cidades com maior índice de procura por relacionamentos extraconjugais durante o inverno.





Brasília está no topo da lista, seguida por Curitiba e Porto Alegre.





Confira o top dez:









- Brasília





- Curitiba





- Porto Alegre





- Goiânia





- São Paulo





- Campinas





- Belo Horizonte





- Santo André





- Campo Grande





- São Bernardo do Campo









Mais traições





O ranking apresentou algumas mudanças significativas em comparação ao inverno anterior. Brasília se manteve no topo dos casos de infidelidade em ambas as listas, mas houve alterações nas posições seguintes. Curitiba e Porto Alegre subiram para o segundo e terceiro lugar, respectivamente. Goiânia, que era vice-líder, caiu para a quarta posição, enquanto São Paulo passou da terceira para a quinta colocação.





A lista também destaca a diversidade regional das cidades que aparecem no ranking. Apesar de São Paulo se consolidar como um dos polos da não-monogamia no Brasil, com cinco cidades presentes na lista, os dados mostram municípios de todas as regiões do país – três do Centro-Oeste, dois do Sul, sete do Sudeste, um do Norte e sete do Nordeste.





Fonte: Metrópoles