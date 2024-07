DÓLAR VOLTA A DISPARAR E ATINGE R$ 5,70 APÓS CRÍTICAS DE LULA AO BANCO CENTRAL

O dólar fechou em alta nesta terça-feira (2), cotado a R$ 5,6652, após alcançar a máxima do dia de R$ 5,7007. O movimento reflete as críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Banco Central do Brasil (BC), que geraram incertezas no mercado de câmbio.





Apesar da volatilidade, o Ibovespa, principal índice acionário da B3, fechou em leve alta, indicando que os investidores ainda apostam na recuperação da economia brasileira.





Os investidores reagiram às críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Banco Central do Brasil, especialmente em relação à presidência da instituição. Em entrevista à Rádio Sociedade, em Salvador, Lula afirmou que há um “jogo de interesse especulativo” contra o real e que o governo está avaliando medidas. Ele disse que a alta da moeda americana após suas críticas ao Banco Central e ao seu presidente, Roberto Campos Neto, “não têm explicação”.





Na segunda-feira, Lula comentou que o próximo presidente do Banco Central considerará o Brasil “do jeito que ele é, e não do jeito que o sistema financeiro fala”. Após essas declarações, o dólar fechou o dia cotado a R$ 5,6527, o maior valor desde 10 de janeiro de 2022. Mais tarde, à noite, Lula declarou que não tem que prestar contas a “banqueiro” ou a “ricaço”, mas sim ao povo pobre do país.





Em resposta indireta, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse que a interrupção do ciclo de quedas da taxa básica de juros “tem a ver muito mais com ruídos que nós criamos do que com os fundamentos [da economia]”.





(Gazeta Brasil)