DEOLANE ABRE LIVE E DETONA FIUK APÓS TÉRMINO DE RELACIONAMENTO: 'PARA DE SER MOLEQUE'; VEJA VÍDEO

A advogada Deolane Bezerra decidiu abrir uma live no Instagram, nesta terça-feira (2), para detonar o ex-affair Fiuk. Após um breve relacionamento com o cantor, a influenciadora digital deixou claro que não iludiu ninguém e que sempre disse ao rapaz que ele não fazia seu "tipo de homem".





Durante a transmissão, Deolane fez nova acusações: “Quer vir me tirar de trouxa, me pegar pra otária, com 36 anos? Caiu o engajamento? Experimentou o sabor da mídia, da glória, de ser bonzinho. Porque você sempre foi tirado como vítima e sonso. A gente construiu um Fiuk legal, da hora, e a máscara caiu”.





Fonte: Metrópoles

⏯️Deolane abre live e detona Fiuk após relacionamento: "Para de ser moleque"



