DISPUTA ENTRE NARCOTRAFICANTES NO MÉXICO DEIXA PELO MENOS 19 PESSOAS MORTAS

Pelo menos 19 pessoas morreram, entre elas quatro guatemaltecos, em um confronto entre dois cartéis de drogas no estado mexicano de Chiapas, informou nessa segunda-feira (1º) a Secretaria de Segurança do México.





Os eventos ocorreram na última sexta-feira no município de La Concordia, próximo à fronteira com a Guatemala, onde a violência tem se intensificado nos últimos anos.





Um comunicado da secretaria relata que em um caminhão de carga "foram encontradas 14 pessoas do sexo masculino mortas a tiros, mais duas na cabine, duas ao lado e mais uma aproximadamente a 100 metros de distância". Inicialmente, as autoridades relataram as mortes de 20 pessoas.





De acordo com a Secretaria de Segurança, as primeiras investigações indicam que foi um "confronto" entre o cartel de Sinaloa, um dos mais poderosos do país, e outra facção criminosa identificada como "cartel de Chiapas e Guatemala".





As autoridades destacam que os grupos criminosos "disputam o controle do crime naquela zona fronteiriça". "Documentou-se que pelo menos quatro das pessoas falecidas portavam identificações emitidas pelo governo da Guatemala", acrescentou o comunicado.





As autoridades receberam o primeiro alerta do confronto no sábado, quando uma ligação para o número de emergência relatou a presença de corpos em uma estrada rural.





Forças de segurança estaduais e federais foram enviadas ao local, acrescenta o comunicado. Os policiais encontraram o caminhão de carga com os corpos e outro veículo na estrada.





A Secretaria de Segurança mencionou um vídeo de origem desconhecida que mostram imagens do confronto, quando criminosos se apresentaram como membros do cartel de Sinaloa.





Fonte: UOL