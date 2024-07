Izolda já está morando em Sobral mas trabalha ainda nos bastidores

A ex-governadora do Ceará, Izolda Cela, já está morando em Sobral. Já nessa semana passará a circular pelo município. Está evitando declarações e aparições ao lado do prefeito Ivo Gomes, para não caracterizar crime eleitoral. Na solenidade de premiação das escolas nota 10, foi ovacionada quando o governador Elmano subiu ao palco e citou seu nome. Izolda não tem pressa. Pesquisas a colocam com grande vantagem sobre adversários na corrida eleitoral em Sobral.





Fonte: Blog do Roberto Moreira