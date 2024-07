EM PLENA LUZ DO DIA, HOMEM É 3XECUTADO COM VÁRIOS TIROS NA CABEÇA NO CENTRO DE SOBRAL/CE

Um homicídio a bala foi registrado no final da tarde desta sexta-feira(12), na rua Viriato de Medeiros, Centro de Sobral.





A vítima, Francisco Fábio Albuquerque, 45, conhecido por "Fábio Capão", foi executada com vários tiros na cabeça em plena luz do dia, no centro da cidade por um indivíduo que ocupava uma motocicleta.





O autor do crime fugiu em rumo ignorado.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Sobral registra 66 homicídios dolosos no corrente ano!





Mais informações a qualquer momento!