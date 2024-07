META REMOVE RESTRIÇÕES A TRUMP NO FACEBOOK E INSTAGRAM A QUATRO MESES DA ELEIÇÃO

A Meta, empresa controladora do Facebook e do Instagram, anunciou nesta sexta-feira (12) que vai reduzir as restrições às contas do ex-presidente dos Estados UnidosDonald Trump.





Os perfis do republicano nas plataformas haviam sido suspensos após a invasão do Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021, por apoiadores do então presidente com o objetivo de impedir a oficialização da vitória de Joe Biden.





Em janeiro de 2023, a companhia restaurou as contas de Trump, embora com penalidades mais amplas do que impõe a outros usuários em caso de descumprimento de regras —a ideia era impedir a reincidência em violações das políticas da empresa. Entre as medidas estavam a possibilidade de banimento por dois anos em caso de violação grave.





Segundo o site Axios, um porta-voz da empresa afirmou que essas restrições mais amplas foram criadas para serem aplicadas à conta de qualquer pessoa pública durante períodos de intensa agitação civil —Trump, porém, teria sido o único alvo dessas limitações, segundo este porta-voz.





"Ao avaliar nossa responsabilidade de permitir a expressão política, acreditamos que a população americana deve poder ouvir os candidatos à Presidência nas mesmas condições. Como resultado, o ex-presidente Trump, como o candidato do Partido Republicano, não estará mais sujeito a penalidades de suspensão agravadas", disse a Meta em comunicado.





"Ao chegar a essa conclusão, também consideramos que essas penalidades foram uma resposta a circunstâncias extremas e extraordinárias, e não precisaram ser aplicadas", diz o texto. O comunicado menciona a aproximação das convenções dos partidos Democrata e Republicano, que oficializam as candidaturas à Presidência.





O Facebook anunciou em junho de 2021 que o banimento de Trump valeria por ao menos dois anos, contados a partir de janeiro daquele ano, após um comitê formado por especialistas no assunto fazer essa e outras recomendações sobre o caso. Com o fim do prazo, as contas foram restabelecidas, mas com restrições mais amplas.





O caso motivou a empresa a detalhar, na ocasião, a escala mais ampla de punições para pessoas públicas que instigassem a violência em momentos de agitação civil. A depender da gravidade da violação, as punições poderiam ser de 1 mês, 6 meses, 1 ano ou 2 anos de suspensão. A remoção permanente também é uma possibilidade.





Trump também foi banido também em 2021 do X, à época ainda chamado Twitter. O empresário Elon Musk restaurou a conta logo após adquirir a empresa em 2022, embora Trump tenha postado apenas uma vez desde então.





