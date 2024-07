Leilão da Receita Federal tem iPad por cerca de R$ 500; veja como participar

A Receita Federal vai realizar um leilão virtual no dia 30 de julho, com mercadorias e veículos abandonados e apreendidos. São 231 lotes compostos por itens como smartphones, smartwatches, notebooks, tablets, videogames, fones de ouvido, microfones, instrumentos musicais, câmeras, perfumes, relógios, bolsas, vinhos e outras mercadorias. Os interessados podem enviar propostas de valor a partir das 8h do dia 25 de julho até as 21h do dia 29 de julho.





Os lances são feitos para os lotes fechados, ou seja, por um certo conjunto de mercadorias. Os valores são variados e os mais baratos custam em torno de 500 reais. A classificação das propostas de valor começa às 9h do dia 30 de julho.





Os itens leiloados podem ser visitados nas unidades da Receita Federal no estado de São Paulo, nas cidades de Araraquara, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo, Taubaté, Guarulhos, Bauru, São José do Rio Preto, Sorocaba e Franco da Rocha. É preciso agendar de acordo com os horários disponíveis no edital do leilão.





Após arrematar itens, os licitantes terão um prazo de 30 dias para retirada das mercadorias.





COMO PARTICIPAR





Para participar os interessados devem acessar o Sistema de Leilão Eletrônico no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) dos dias 25 a 29 de julho, observando os horários determinados pela Receita. É necessário selecionar o edital do Leilão de número 0800100/000001/2024, escolher o lote para o qual quer dar um lance e clicar em "incluir proposta". O licitante então deve aceitar os termos e condições propostos, incluir o lance e salvar o valor proposto.





Podem participar tanto pessoas físicas, quanto jurídicas desde que cumpram os requisitos mencionados no edital.