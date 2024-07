QUAL A IDADE MÁXIMA PARA DIRIGIR NO BRASIL?

A capacidade de dirigir é essencial para a independência e mobilidade de muitos brasileiros, incluindo a população idosa. No entanto, surgem dúvidas sobre até quando é seguro que idosos permaneçam ao volante. A legislação brasileira possui normas específicas que regulamentam essa questão, visando a segurança tanto dos condutores quanto das outras pessoas no trânsito.





De acordo com as normas vigentes, não há uma idade limite para dirigir no Brasil. Contudo, a frequência de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) torna-se mais assídua à medida que o motorista envelhece. Essa medida procura assegurar que apenas os condutores que mantenham as habilidades necessárias continuem dirigindo.









O que muda na renovação da CNH após os 50 anos?





A partir dos 50 anos, a validade da CNH é reduzida de dez para cinco anos. Quando o condutor alcança 70 anos, esse período diminui ainda mais, passando para renovação a cada três anos. Esses prazos podem ser ainda mais curtos se houver condições médicas que afetem a capacidade de dirigir do idoso.









Por que idosos precisam renovar a CNH mais frequentemente?





Os idosos são submetidos a testes específicos durante a renovação da CNH para verificar suas condições físicas e mentais. Isso se deve ao fato de que, com o avançar da idade, podem surgir limitações visuais, auditivas e cognitivas que comprometem a capacidade de dirigir com segurança.





Quais são os exames obrigatórios na renovação da CNH para idosos?

Na renovação da CNH, os idosos realizam avaliações detalhadas, que incluem:





Exame de visão;

Exame de audição;

Avaliação psicotécnica.





