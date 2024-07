MULHER é libertada após 43 anos presa injustamente

Sandra Hemme sai da prisão; caso expõe falhas no sistema judicial dos EUA.

Na última sexta-feira, 19 de julho, Sandra Hemme, de 64 anos, foi libertada após passar mais de 43 anos presa injustamente, tornando-se a mulher que mais tempo ficou encarcerada indevidamente nos Estados Unidos. Condenada em 1980 pelo assassinato de Patricia Jeschke, Sandra foi ligada ao crime apenas por declarações inconsistentes feitas sob medicação em um hospital psiquiátrico. A ONG Innocence Project ajudou a reavaliar o caso, e o tribunal do Condado de Livingston determinou que as provas eram insuficientes. Apesar de desafios na libertação devido a crimes cometidos na prisão, a Suprema Corte do Missouri interveio, permitindo sua saída. A história de Sandra destaca falhas sistêmicas no sistema judicial e a importância de organizações que lutam contra condenações injustas, podendo levar a mudanças e revisões de outros casos semelhantes.





Via Blog do César Wagner