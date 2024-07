LULA AFIRMA QUE REALIZARÁ CORTES NO ORÇAMENTO ‘SEMPRE QUE PRECISAR’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (22), que realizará bloqueios no orçamento “sempre que precisar” e que traz a responsabilidade fiscal “nas entranhas”. Além disso, Lula destacou que “o país vai quebrar se gastar mais do que arrecada”.





A declaração foi feita durante uma entrevista a jornalistas de agências internacionais no Palácio da Alvorada. “Sempre que precisar bloquear, nós vamos bloquear”, afirmou o presidente. A fala do petista ocorre no mesmo dia em que a equipe econômica do governo realiza o detalhamento do corte de R$ 15 bilhões para este ano.





O ministro da Fazenda Fernando Haddad antecipou na última quinta-feira (18), o anúncio do congelamento do orçamento para 2024, em meio às dificuldades enfrentadas pelo governo para controlar. Entre os R$ 15 bilhões totais, R$ 11,2 bilhões serão bloqueados e R$ 3,8 bilhões contingenciados.





Durante a entrevista, o presidente voltou a criticar a taxa de juros e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e afirmou ainda não ter um nome definido para indicar como presidente do BC a partir de 2025.





