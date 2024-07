MULHER PROCESSA GUSTTAVO LIMA POR PERDER CARRO EM ENCHENTE NO RS

Uma mulher acionou a Justiça no último dia 10 de julho contra Gusttavo Lima e mais quatro empresas em uma “ação de obrigação de fazer com danos morais e materiais”. O motivo é que a autora quer que o seguro Bem Protege, que, segundo ela, tem o cantor como sócio, restitua o valor total dos prejuízos que sofreu com um veículo depois de uma enchente ocorrida em Canoas, no Rio Grande do Sul.





Nos autos do processo, que a coluna Fábia Oliveira teve acesso com exclusividade, a mulher contou que nos meses de abril e maio, a cidade de Canoas sofreu com um alto volume de chuvas e cheia dos rios, resultando em inundações no bairro Niterói. Em razão disso, seu carro, que estava na garagem, foi atingido, impossibilitando que fosse retirado a tempo.





Por estar segurada e seu seguro incluir cobertura para eventos da natureza, inclusive enchentes, a autora fez a primeira ligação para a seguradora no dia 11/05/2024. No entanto, o setor de sinistros funcionava somente de segunda a sexta-feira. Assim, ela efetuou uma nova ligação em 13/05/2024, quando foi informada que receberia uma lista de documentos necessários para abrir o sinistro. A lista, no entanto, não foi enviada.





Ainda de acordo com os documentos, no dia 14/05/2024, a mulher ligou novamente. Todos os documentos foram enviados em 14/05/2024, mas a seguradora não abriu o sinistro, alegando que faltavam fotos e vídeos do carro, mesmo sabendo que a autora não podia entrar no local devido à inundação.





No dia 27/05/2024, a autora enviou as fotos do veículo, e o sinistro foi finalmente aberto. Porém, informaram que uma sindicância seria realizada. Um dia antes de encerrar a tal sindicância, a seguradora ligou para a amulher, informando que não cobririam os danos do veículo. Para “ajudar” seus segurados, ofereceriam uma porcentagem do valor do veículo, segundo ela, “demonstrando a má-fé da empresa ao forçar um acordo com pessoas que estão sofrendo com a perda de tudo”.





Diante da situação, a mulher não viu outra alternativa a não ser recorrer à Justiça. No processo, ela pede R$ 31.140 dos prejuízos do carro, além de R$ 20 mil por danos morais. O total da causa é de R$ 51.140.





O processo aguarda decisão da juíza após a autora solicitar a gratuidade de Justiça. O caso está na 2ª Vara Cível da Comarca de Canoas, Rio Grande do Sul.





Até o fechamento desta nota, Gusttavo Lima ainda não havia sido citado na ação.





Fonte: Metrópoles