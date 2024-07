Izolda Cela avança na busca do apoio de evangélicos

A Pré-candidata a prefeita de Sobral, Izolda Cela (PSB), prestigiou no último domingo (14), a solenidade de lançamento da pré-campanha do pastor e comunicador, Edson Fonseca (Podemos), uma das principais lideranças evangélicas da cidade, ligada à Igreja Universal do Reino de Deus-IURD.





Segundo Pr. Edson Fonseca, “Foi um momento muito edificante que encheu meu coração de bons sentimentos”. Disse o pré-candidato.





O evento aconteceu no auditório do Instituto Icetel, onde reuniu dezenas de pessoas, correligionários, apoiadores, coletivos de jovens e religiosos da IURDE. Chamando a atenção de muitos observadores pela grandiosidade do evento, que teve até um caráter de uma convenção partidária, só para oficializar a pré-candidatura de um vereador.





Via Célio Brito