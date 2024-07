Oscar Rodrigues fez caminhada no centro de Sobral

Pré-candidato a prefeito de Sobral, deputado Oscar Rodrigues (União), circulou no sábado (13), no centro da cidade, ao lado de apoiadores, lideranças e assessores. Além dos ex-vereadores de Sobral, Zezão Ibiapina e Luciano Linhares núcleo duro da coordenação política do pré-candidato.





Priorizou as áreas de maior movimentação, como o Becco do Cotovelo na travessa do Xerez e do Armazém do Valtinho na rua Joaquim Ribeiro.





Aproveitou o contato com as pessoas para sentir o termômetro popular para iniciar a campanha, além de fazer as primeiras imagens para a campanha eleitoral. Via Blog Célio Brito