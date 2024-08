Analista de pesquisas americano que não erra nenhum resultado desde 2008 diz que Trump está praticamente eleito

O renomado pesquisador de eleições Nate Silver, conhecido por suas previsões precisas que incluem a correta previsão de todos os vencedores das eleições presidenciais dos EUA desde 2008, lançou uma nova projeção que coloca o ex-presidente Donald Trump com uma vantagem significativa sobre a atual vice-presidente Kamala Harris. De acordo com a análise de Silver, Trump tem uma chance de 58% de vencer a eleição, enquanto Harris fica com 42%.





Essa previsão de Silver contrasta marcadamente com outras pesquisas recentes que indicavam uma liderança para Harris, especialmente em estados críticos como Pensilvânia e Michigan. A mudança na liderança, conforme sugerida por Silver, pode ser vista como um grande impulso para a campanha de Trump, especialmente após a saída do presidente Joe Biden da corrida eleitoral.





A metodologia de Silver é amplamente respeitada por sua abordagem estatística e detalhada, que leva em conta uma miríade de fatores, incluindo pesquisas de opinião, tendências históricas, e até mesmo a dinâmica das campanhas. A previsão de Silver, portanto, não apenas reflete a situação atual mas também tenta antecipar como as tendências podem se desenvolver até o dia da eleição.





A reação à previsão de Silver tem sido mista. Enquanto apoiadores de Trump veem isso como uma validação de sua campanha e uma indicação de que o eleitorado está inclinado a retornar ao que conhecem, os apoiadores de Harris e outros democratas questionam a precisão das pesquisas e a metodologia de Silver, sugerindo que a realidade no terreno pode ser diferente, com Harris ganhando terreno em áreas urbanas e entre grupos demográficos específicos.





A saída de Biden da eleição, que foi um ponto de inflexão, parece ter alterado significativamente o cenário eleitoral, com muitos eleitores reavaliando suas preferências. Silver sugere que a campanha de Harris precisa se adaptar rapidamente, talvez adotando uma estratégia que contrarie as abordagens anteriores de Hillary Clinton em 2016 e a própria Harris em 2020, além da estratégia de Biden para 2024.





Embora a previsão de Silver dê uma vantagem a Trump, ele também destaca a volatilidade das eleições americanas, onde mudanças rápidas na opinião pública, eventos inesperados, e o desempenho das campanhas podem alterar drasticamente o cenário. A eleição de 2024, assim, continua sendo um campo de batalha incerto, com cada ponto percentual e cada estado-chave sendo crucial para determinar o próximo presidente dos Estados Unidos.





Fonte: Economic Times, análises de Nate Silver