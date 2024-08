Funcionária do gabinete de deputado da Alece está entre os alvos de operação da Polícia Civil/CE

Além dela, ainda foram presos dois homens. Um quarto alvo está foragido.

A assessora do gabinete do deputado estadual Firmo Camurça está entre as três pessoas presas durante a operação Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), deflagrada na manhã dessa quinta-feira (29), contra um esquema, que foi identificado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de agendamento de procedimentos cirúrgicos, consultas, exames e outros procedimentos clínicos a partir de perfis falsos. Kelly Cristina Melo Basílio, de 52 anos, trabalha como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).





Segundo informações da PC-CE, Kelly Cristina foi presa no bairro João XXIII. Além dela, na ofensiva, ainda foram presos dois homens: um de 52 anos, que foi capturado no bairro Montese. De acordo com o jornal O POVO, o outro preso na ação foi o conselheiro tutelar Francisco Clayton Silva Ximenes, de 41 anos, do Conselho Tutelar VII. Ainda de acordo com o portal, o outro alvo da ofensiva foi o candidato a vereador de Fortaleza, Cláudio Marcos Lima da Silva, de 40 anos, que está foragido.





Na ofensiva, foram apreendidos aparelhos celulares e documentos, que subsidiarão as investigações que seguem em andamento pela pela Delegacia de Combate à Corrupção (Decor) do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA).





