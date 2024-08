Elon Musk promete revelar “crimes” de Alexandre de Moraes após suspensão do X

Após a suspensão da rede social X no Brasil, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o empresário Elon Musk reagiu prometendo expor uma “longa lista de crimes” atribuídos ao ministro. Em uma publicação em sua conta no X, Musk afirmou: “Começaremos a publicar a longa lista de crimes de @Alexandre, junto com as leis brasileiras específicas que ele quebrou amanhã”.





Musk, que também é CEO da Tesla e dono da Starlink, disse que, embora Moraes não esteja sujeito às leis dos Estados Unidos, “ele precisa obedecer à lei de seu próprio país”. A suspensão da rede social começou a ser implementada a partir da meia-noite deste sábado (31) em todo o território nacional, após Moraes ter enviado uma petição à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para interromper o funcionamento da plataforma no Brasil.





A Anatel, por sua vez, comunicou às operadoras de telefonia a necessidade de cumprimento da determinação, concedendo um prazo de cinco dias para que a rede social X seja completamente bloqueada no país.





Durante a madrugada, Musk fez várias declarações em sua conta, reforçando sua intenção de revelar os supostos crimes de Moraes e afirmando que “o povo brasileiro saberá dos crimes [de Moraes] não importa o quanto ele tente evitar”. O empresário também comparou o ministro ao vilão Voldemort, da série Harry Potter, e acusou o magistrado de estar destruindo a liberdade de expressão no Brasil por motivos políticos.





A decisão de Moraes, que acusa a rede social de descumprir ordens judiciais de forma “reiterada, consciente e voluntária”, gerou ampla repercussão na mídia internacional. O ministro do STF também determinou o bloqueio das contas bancárias da Starlink, outra empresa de Musk, para assegurar o pagamento de multas que já somam R$ 18 milhões.





O X, em resposta, declarou que não cumprirá as “decisões ilegais” do ministro e alegou que as ações têm o objetivo de “censurar os opositores políticos” de Moraes. A plataforma agora enfrenta um cenário de incerteza, com o bloqueio iminente em todo o Brasil.