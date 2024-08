Após pressão da oposição, Lula isenta medalhistas de imposto

Medida vale para prêmios recebidos nas Olimpíadas de Paris.

Nesta quinta-feira (8), o presidente Lula (PT) publicou no Diário Oficial da União (DOU) uma medida provisória que isenta os atletas olímpicos de pagarem Imposto de Renda sobre os prêmios recebidos na Olimpíada de Paris.





O texto isenta premiações em dinheiro pagas pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) pelo desempenho nos jogos deste ano.





Já os prêmios oferecidos por confederações e federações das modalidades, por patrocinadores ou pelos clubes dos atletas seguem sujeitos à taxação de até 27,5%.





Medalhas, troféus, insígnias e outros objetos do tipo recebidos pelos atletas no exterior já eram isentos de impostos federais. Prêmios em dinheiro entram na declaração anual do Imposto de Renda (IR). As informações são do G1.