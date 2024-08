PAI M4TA FILHO A PAUL4DAS ENQUANTO VÍTIMA DORMIA

Vítima de 28 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O setor policial de Mairinque (SP) informou que apura um crime ocorrido por volta da 9h dessa terça-feira (6/8) na Rua José Arruda Mendes, no Bairro Monjolinho. A princípio um homem com transtornos mentais matou o filho a golpes de pauladas no interior da residência onde viviam.





O homem, de 28 anos, identificado como Lucas David O. Coelho, estava dormindo, quando foi agredido pelo pai, com golpes de pauladas na região da cabeça. O Samu foi acionado, e a vítima, socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento da cidade, não resistiu.





O homem foi preso em flagrante e deve responder por homicídio.





