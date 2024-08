Convenções dão início à corrida eleitoral para a Câmara e Prefeitura de Sobral

O PL, de última hora retirou a candidatura de seu candidato a prefeito de Sobral para apoiar Oscar Rodrigues





O início de agosto foi decisivo para o sobralense conhecer os principais candidatos à Prefeitura de Sobral com a realização das convenções partidárias.





Dia 2 aconteceu a convenção da coligação ‘Juntos pelo futuro de Sobral’ dos partidos PSB, PT, PSD, Progressistas, Republicanos, Podemos, PCdoB, Partido Verde e AGIR, realizado na quadra do Colégio Luciano Feijão no Centro.





O Partido Socialista Brasileiro (PSB), homologou como candidata a prefeita, Izolda Cela, esposa do ex-prefeito de Sobral Clodoveu Arruda. O vice de Izolda, o petista Paulo Flor, foi anunciado às vésperas da homologação dos candidatos da coligação.





Já a convenção da coligação ‘Tempo de união, democracia, diálogo e liberdade em Sobral’ dos partidos União Brasil, MDB, PRD e PL aconteceu neste domingo (4), no Palmeiras Country Club no bairro Dom Expedito.





O União lançou a candidatura do empresário e deputado estadual, Oscar Rodrigues a prefeito de Sobral que anunciou, também às vésperas do evento, como sua vice, a dentista Dra. Imaculada Dias esposa do ex-vereador João Alberto Dias.





O Partido Liberal, (PL), de última hora, resolveu retirar a candidatura de seu candidato a prefeito de Sobral, David Vasconcelos, para apoiar Oscar Rodrigues. A decisão foi anunciada pelo presidente estadual do partido, Carmelo Neto, durante a convenção.





Foi dada a largada e que vença aquele que mais trará benefícios para o povo sobralense.





