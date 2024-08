Médica e estudante morrem após caminhão-tanque tombar sobre carro

Na manhã desta sexta-feira (2), um trágico acidente na BR-101, em Flexeiras, no interior de Alagoas, resultou na morte de uma médica e um estudante de medicina. O carro em que eles estavam foi esmagado por um caminhão-tanque que tombou na rodovia. Outra médica que estava no carro sobreviveu ao acidente.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), tanto o carro quanto o caminhão-tanque estavam no sentido Recife da rodovia no momento do acidente. As vítimas ficaram presas nas ferragens, e foi necessário o uso de dois guinchos de grande porte para levantar o tanque.





No veículo estavam a médica Flávia Alves, o estudante de medicina Lucas Queiroz e a médica Lizianny Tenório Toledo. Eles estavam a caminho do trabalho em Joaquim Gomes, também no interior do estado. Lizianny foi a única sobrevivente entre os três ocupantes do carro.





Ela foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, onde recebeu atendimento médico e posteriormente recebeu alta.O motorista do caminhão saiu ileso do acidente.





Ele informou à PRF que perdeu o controle do veículo após um dos pneus do tanque descer no acostamento, que está em um nível mais baixo. Ao tentar retornar à pista, o caminhão tombou, causando o acidente.





Via portal Toca News