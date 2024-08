Delegada da Polícia Civil é morta e companheiro é principal suspeito

Uma delegada da Polícia Civil foi encontrada morta neste domingo (11) dentro do próprio carro, em uma área de mata, no município de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. Ela foi identificada como Patrícia Neves Jackes Aires, de 39 anos.





O companheiro dela, identificado como Tancredo Neves, foi preso em flagrante e é o principal suspeito do crime. O g1 tenta localizar a defesa dele para pedir um posicionamento.





Conforme a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado no banco do carona. As investigações estão em fases preliminares, com perícias em curso, análises de imagens de câmeras de vigilância e outras diligências investigativas.





A polícia detalhou que ainda não existem elementos que confirmem a informação acerca de um suposto sequestro que desencadeou na morte da delegada.





Em nota, a polícia lamentou profundamente a morte da servidora, que estava lotada no plantão da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, e informou que está empenhada com todos os seus departamentos para esclarecer as circunstâncias do crime e realizar as providências cabíveis.





A Delegada-Geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Campos de Brito, também lamentou o ocorrido através de uma publicação em uma rede social.





"Acordei com a triste notícia da partida da delegada Patrícia Neves Jackes Aires, que estava lotada no plantão da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. Meus sentimentos aos familiares e colegas de profissão", escreveu na legenda da postagem.









Reprodução/ Redes Sociais

Fonte: G1