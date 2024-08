Estados Unidos negociam acordo de anistia a Maduro em troca da entrega do poder, diz Jornal de Wall Street

A Casa Branca ofereceu ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anistia política e garantias de não perseguição caso entregue o poder para a oposição.





A informação é do Wall Street Journal e foi divulgada neste domingo, 11.





De acordo com a publicação, o governo americano está negociando as tratativas secretamente.





Os EUA têm cogitado oferecer inocência a Maduro e não perseguir aliados da alta cúpula do governo venezuelano.





Em julho, o Conselho Nacional de Eleitoral (CNE) decretou a vitória de Maduro para o seu terceiro governo, mesmo sem apresentar as atas da eleição.





O CNE informou que o atual mandatário obteve 51,2% dos votos, enquanto seu adversário, Edmundo Gonzalez, obteve 44%.





A oposição contesta e afirma ter tido acesso aos documentos que confirmam a vitória de Gonzalez.





Estados Unidos e União Europeia não reconhecem o resultado, enquanto o Brasil espera a divulgação das atas para emitir um posicionamento.





Nos Estados Unidos, Maduro é acusado de conspirar com aliados para o envio de cocaína ao país. Em 2020, o governo americano chegou a oferecer US$ 15 milhões pela prisão do presidente venezuelano.





Essa é a segunda tentativa de retirada de Maduro do poder. Na última semana, membros da oposição tentaram negociar proteção ao presidente venezuelano caso ele entregasse o cargo. Maduro rechaçou a possibilidade.