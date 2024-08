Homem é preso arremessando celulares e serras de construção para dentro de presidio em Sobral

Homem foi detido em flagrante após arremessar quatro celulares, três carregadores e duas serras de construção. Os itens estavam cuidadosamente embalados com fitas pretas e foram arremessados para dentro das alas dos presos





Um homem foi preso na noite desta terça-feira, 27, após ser pego arremessando aparelhos celulares para internos da Penitenciária Industrial de Sobral, município distante 233 km de Fortaleza.





De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP), os pacotes continham quatro celulares, três carregadores e duas serras de construção. Os itens estavam cuidadosamente embalados com fitas pretas e foram arremessados para dentro das alas dos presos.





Ação envolveu o Grupo de Operações Regionais Especiais (Gore), o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) e a Polícia Penal.





Após as diligências, o suspeito foi detido pelas autoridades e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para o cumprimento dos procedimentos cabíveis.