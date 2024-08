EM SOBRAL-CE: A POLÍCIA CIVIL NÃO PARA DE TRABALHAR E REALIZA MAIS UMA PRISÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE efetuou em 26/07/2024 o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 39 anos de idade, por crime de Descumprimento de Medida Protetiva de urgência e Perseguição, fato comunicado no mês de Julho desse ano, ocorrido no Bairro Derby, em Sobral-CE.





De acordo com as informações do inquérito policial, o suspeito, mesmo ciente da vigência da medida protetiva, enviava constantemente mensagens para a vítima através do WhatsApp, bem como ia até a porta da casa da mesma, sob o pretexto de ver a filha, momento em que ameaçava e xingava a vítima, bem como afirmava que iria ficar "pastorando" a vida da vítima.





O inquérito foi concluído com a Representação pela Prisão Preventiva do investigado, o que foi deferido pelo MM Juiz, momento em que o mandado foi cumprido pelos inspetores desta Delegacia Especializada. O preso foi encaminhado à Penitenciária de Sobral.