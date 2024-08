Jair Bolsonaro diz que vai leiloar joias e doar a Santa Casa

Decisão do TCU beneficiou o ex-chefe do executivo.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que vai leiloar um conjunto de joias e doar para a Santa Casa de Juiz de Fora. Bolsonaro ressaltou que as joias pertencem a ele. A declaração aconteceu neste sábado, no Recife. Uma multidão que acompanhava o ex-chefe de executivo aplaudiu a decisão dele. As informações são do portal Pleno News.





A decisão de Bolsonaro foi tomada após o Tribunal de Contas da União determinar, na última quarta-feira, que o presidente Lula (PT) não precisaria devolver um relógio de luxo que ganhou em 2005, em seu primeiro mandato. A peça está avaliada em R$ 60 mil. A decisão do TCU abrange presentes recebidos por Bolsonaro e outros ex-presidentes. A Corte salientou que não existe uma lei específica para isso.





A Santa Casa de Juiz de Fora foi a unidade de saúde que atendeu Bolsonaro quando ele levouo uma facada na barriga, em 2018. À época, ele era candidato à presidência e estava fazendo campanha na cidade mineira.

- Vou leiloar e doar, um conjunto de joias, à Santa Casa de Juiz de Fora/MG. pic.twitter.com/SOnyRdE061 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 10, 2024