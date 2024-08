Permissionária de box do Terminal de Transporte Alternativo de Sobral tem mercadorias roubadas

De acordo com informações, o ladrão arrebentou um dos cadeados e levou parte da mercadoria.

A permissionária de um dos boxes do novo Terminal de Transporte Alternativo de Sobral, teve suas mercadorias roubadas na madrugada desta segunda-feira (26). De acordo com informações de outros permissionários, o local não tem sistema de segurança à noite.





Um homem que não quis se identificar disse que durante o dia a guarda municipal é muito rígida com os vendedores com relação ao regimento do espaço, mas à noite os boxes ficam sem segurança. na semana passada circulou um vídeo dos agentes obrigando um dos permissionários a colocar para dentro a mercadoria que estava suspensa no balcão. O caso gerou revolta nas redes sociais.





O Portal Paraíso procurou a permissionária do box roubado, mas não a encontrou no terminal e nem em sua casa. Segundo informações de seus colegas de trabalho, o ladrão levou boa parte da mercadoria deixando apenas as que estavam nos manequins. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na manhã desta segunda-feira.





A assessoria de imprensa da Prefeitura não atende às tentativas de contato do Portal Paraíso.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso