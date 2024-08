Polícia prende em Acaraú suspeito de roubo de carga de carnes

A ação recuperou parte do material subtraído em Itarema.

Em uma operação rápida, a Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu em flagrante, na tarde do último sábado (24), um homem de 25 anos suspeito de envolvimento no roubo de uma carga de carnes na cidade de Itarema. A ação policial, que resultou na recuperação de parte do material subtraído, ocorreu no bairro Morada Nova, em Acaraú.





As investigações começaram logo após a denúncia do roubo, que aconteceu na madrugada do mesmo dia em Itarema, na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17). Além da carga de carnes, os criminosos também levaram uma motocicleta. Com o aprofundamento das diligências, agentes da Delegacia Regional de Acaraú, em conjunto com o Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), conseguiram localizar e prender um dos suspeitos.





O homem preso, que já possuía antecedentes criminais por tráfico e associação para o tráfico de drogas, foi encontrado com cerca de 50 kg de carne, armazenados em um freezer. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Acaraú, onde foi autuado em flagrante por roubo de carga. Além da carne recuperada, os policiais também apreenderam um automóvel utilizado na ação criminosa.





As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender os demais envolvidos, além de localizar a motocicleta roubada e o restante da carga de carnes.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso