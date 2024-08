Policial militar tem apartamento invadido por criminosos e é baleado no rosto

Criminosos invadiram o apartamento de um policial militar na manhã desta terça-feira (20) e atiraram contra o militar quando ele chegou em casa no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O policial foi atingido na mandíbula, foi socorrido e está estável.





O crime aconteceu por volta das 10h em um condomínio no bairro Jaçanaú. Conforme informações preliminares, o policial estava voltando para casa e, ao chegar, teria encontrado os suspeitos no seu apartamento.





Ainda conforme informações preliminares, os suspeitos estariam no apartamento do policial em busca de armas de fogo que o militar pudesse ter em casa. Quando viram o PM, o criminosos atiraram contra ele, que foi atingido na região da mandíbula.





Para entrar na residência da vítima, os criminosos quebraram a parede de um apartamento vizinho e fizeram um buraco, usado para invadir a casa do PM. ( Veja na foto abaixo)

Imagens de câmeras de segurança mostram que, após ser atingido na boca, o policial saiu caminhando pelo corredor do condomínio, sangrando e batendo nas portas de apartamentos vizinhos.





Após o crime, o militar foi socorrido para uma unidade hospitalar do município. Segundo a Polícia Militar do Ceará, o policial está com "quadro clínico estabilizado". A corporação também informou que policiais estão em buscas para prender os suspeitos, que fugiram do condomínio após a ação criminosa.





