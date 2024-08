Casal desarmado tenta assaltar policial de folga no Ceará e acaba preso

Um casal formado por um homem de 40 anos e uma adolescente de 16 anos de idade foi capturado pelas forças de segurança nesta segunda-feira (19), em Fortaleza, após tentar assaltar um policial que estava de folga. A ocorrência se deu no bairro Messejana.





Conforme informado pela polícia, os dois foram a uma via de grande fluxo, no bairro, na intenção de praticar assaltos – eles, no entanto, estavam desarmados, na esperança de subtrair pertences das vítimas sem ter que mostrar uma arma. Em uma dessas ações, acabaram abordando um agente de segurança.





No momento em questão, a vítima saía de uma atividade física em uma motocicleta e foi abordada pelos dois suspeitos. O homem de 40 anos fez um gesto, usando o boné, sugerindo que estava armado, mas não contava que o indivíduo iria reagir.





O policial acionou reforço e outros agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) se dirigiram até o local. Os dois suspeitos foram conduzidos por policiais militares do 16º Batalhão de Polícia para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). O agente de segurança que sofreu a tentativa de assalto também foi até a Delegacia, para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.





Portal GCMAIS