TRAGÉDIA EM VINHEDO: PELO MENOS 15 MÉDICOS CONFIRMADOS ENTRE AS VÍTIMAS

Em um comunicado enviado à imprensa, Eduardo Baptistella, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná (CRM-PR), confirmou a morte de pelo menos 15 médicos que estavam a bordo do avião que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9). A aeronave, pertencente à empresa Voepass, partiu de Cascavel, no Oeste do Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Inicialmente, acreditava-se que os médicos estavam a caminho de um congresso na capital paulista.





“É com grande tristeza que informamos a perda de cerca de 15 médicos neste trágico acidente. Nossos pensamentos estão com os familiares e amigos dos falecidos neste momento de profunda dor”, declarou Baptistella no vídeo que pode ser visto no final desta matéria. O CRM-PR também publicou uma nota de pesar, expressando solidariedade às famílias enlutadas.





A lista de vítimas inclui o radiologista Leonel Ferreira, confirmado pela Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Paraná (SRP). O Hospital do Câncer de Cascavel (UOPECCAN) também confirmou a morte das médicas residentes Arianne Risso e Mariana Belim. A identidade do quarto profissional de saúde ainda não foi divulgada.





O Conselho Federal de Medicina (CFM) expressou suas condolências, destacando que os profissionais estavam buscando atualização e conhecimento, práticas essenciais para a profissão. “A medicina brasileira está de luto com a perda desses dedicados profissionais, que continuarão a ser lembrados por seu compromisso com a saúde e a vida”, afirmou o comunicado.





O Conselho de Medicina do Paraná também lamentou o acidente, publicando uma mensagem de pesar em suas redes sociais. “CRM-PR expressa profundo pesar pelas vítimas envolvidas neste trágico acidente aéreo”, escreveram.





De acordo com o monitoramento do Flight Aware, a aeronave perdeu 3.300 metros de altitude em menos de um minuto, a partir das 12h21, horário do acidente. A VoePass divulgou a lista dos 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo. Segundo a prefeitura de Vinhedo, não há sobreviventes.





Os corpos dos falecidos serão transferidos para o Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo, conforme informado pelo Governo do Estado. A causa do acidente ainda é desconhecida. A Polícia Federal destacou equipes especializadas em acidentes aeronáuticos e identificação para investigar o incidente.





A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) informou que os quatro tripulantes envolvidos – Danilo Santos Romano, de 35 anos, Débora Soper Ávila, de 28 anos, Humberto de Campos Alencar e Silva, de 61 anos, e Rubia Silva de Lima, de 41 anos – estavam devidamente licenciados e com suas habilitações válidas.