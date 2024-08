Dupla dinâmica! Brasil brilha no vôlei de praia e Ana Patrícia e Duda faturam ouro em Paris

Ana Patrícia e Duda conquistaram a terceira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris, ao vencerem a final do vôlei de praia contra as canadenses Brandie Wilkerson e Melissa Humana-Paredes nesta sexta-feira. As brasileiras triunfaram por 2 sets a 1, com parciais de 26-24, 12-21 e 15-10.





Após não conseguir pódio em Tóquio, o vôlei de praia brasileiro voltou ao topo no cenário olímpico. Com essa vitória, o Brasil alcançou seu segundo ouro olímpico na modalidade feminina.

Destaques do jogo





O primeiro set foi marcado por equilíbrio, mas as canadenses abriram uma sequência de seis pontos consecutivos. As brasileiras reagiram, retomaram o controle e viraram o jogo no final, vencendo a parcial em 26 a 24 após uma disputa acirrada que só se resolveu no quarto set point.





No segundo set, o equilíbrio inicial deu lugar a um domínio canadense. Melissa e Brandie aproveitaram os erros de Ana Patrícia e Duda, levando a melhor por 21 a 12 e empatando a partida.





Com o placar igualado, a decisão foi para o tie-break. Apesar da derrota no segundo set, Ana Patrícia e Duda mantiveram a compostura e superaram as adversárias. Um desentendimento após um ponto inicialmente concedido ao Canadá, mas revertido para o Brasil após revisão, elevou a tensão em Paris. No final, Ana Patrícia brilhou ao acertar um corte decisivo, colocando o Brasil a dois pontos do título. Pouco depois, ela explorou o bloqueio adversário e garantiu a vitória, fechando o set decisivo em 15 a 10 e trazendo o ouro de volta para o Brasil.





