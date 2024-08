Jornalista registra passageiros enfrentando o calor a bordo do avião que caiu em Vinhedo; VEJA VÍDEO

A jornalista Daniela Arbex compartilhou nas suas redes sociais vídeos de passageiros em um voo da Voepass, onde as pessoas estavam sofrendo e passando mal devido ao calor, já que a aeronave não tinha ar condicionado. Os registros são da última quinta-feira (08).





Após a divulgação da tragédia que ocorreu um Vinhedo nesta sexta-feira (09), Arbex revelou que ter voado no mesmo avião que caiu no interior de São Paulo, um dia antes. “Soube agora que o avião que caiu é o que eu estava ontem e filmei as pessoas passando mal. Tô chocada!”, escreveu a jornalista no post original.





“Foi terrível. Um passageiro chegou a tirar a camisa. Outro, que estava uma poltrona a minha frente, sentia muita dor de cabeça. As pessoas se abanavam procurando ar. (...) Pela terceira vez a aeronave da companhia apresentava problemas tanto no trecho de SP quanto no da conexão para Minas. Eu e outros passageiros questionamos a aeromoça. A resposta foi de que o ‘ar não funcionava em solo, só no ar’, o que não aconteceu. Da vez anterior, a desculpa é que o ar precisava de manutenção”, revelou Arbex.





Por fim, a jornalista lamenta profundamente a tragédia e questiona as condições das aeronaves da companhia.